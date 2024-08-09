"دولتشي آند غابانا" تطلق عطراً باهظ الثمن للكلاب وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت دار دولتشي آند غابانا الايطالية الفاخرة، عطراً جديداً لكن هذه المرة ليس للشباب او البنات، بل للكلاب، ما أثار الجدل بشكل كبير، خصوصاً من قبل الجمعيات التي تدافع عن حقوق الحيوانات.
وقالت الدار في تصريحها ان "هذا المزيج الدقيق الخالي من الكحول، المستوحى من حب دومينيكو دولتشي غير المشروط لكلبه الصغير المخلص فيفيه، يجمع بين الروائح المنعشة والرقيقة للأيلنغ والمسك وخشب الصندل". وتابعت واصفة ان هذا المنتج بأنه "عطر رقيق وآسر مصمم لروتين جمالي مرح". وتباع الزجاجة الواحدة من هذا العطر مقابل 99 يورو، وقد وُضع عليها مخلب كلب مطليّ بالذهب عيار 24 قيراطاً، وقلادة بميدالية تحمل شعار "دولتشي آند غابانا".
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