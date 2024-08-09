تحذيرات من طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية حتى الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - تحذيرات عديدة بشأن حالة الطقس اليوم في عدد من المدن والمحافظات السعودية، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، واحتمالية لتكون الضباب على تلك المناطق.

كما تتعرض أجزء من مناطق نجران والمدينة المنورة لتساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن أجزاء من المنطقة الشرقية تشهد طقس حار إلى شديد الحرارة.



ومن جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية إلى الحيطة والحذر، وضرورة بقاء الجميع في أماكن آمنة والابتعاد تماما عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية ، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.



درجات الحرارة اليوم 5 صفر- 9 أغسطس

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن المملكة العربية السعودية



درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 43 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في أبها العظمى 28 والصغرى 18.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 27 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 42 والصغرى 27.

درجة الحرارة في جازان العظمى 34 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المجمعة العظمى 43 والصغرى 28.

درجة الحرارة في طريف العظمى 38 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 30 والصغرى 22.