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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خيرات الباحة في نسخته الرابعة تتواصل فعالياته بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة، وبمشاركة 45 ركنا للمزارعين والأسر الريفية المنتجة، و5 أركان للجهات الحكومية، وذلك بميدان الشفا وسط مدينة الباحة. ويتعرف زوار مهرجان خيرات الباحة على ما تشتهر به إنتاج مزارع منطقة الباحة من الفواكه الموسمية، والتمور، والرمان، والبرشومي، والعنب والتي يعرضها المزارعون في أجنحتهم الخاصة وسط توافد أعداد من الزوار، حيث يجد الزائر فرصة من خلال المهرجان لانتقاء أجود أنواع الفواكه.

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