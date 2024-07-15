شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، عند آخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 47.88 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، عند 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، عند 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

