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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انتشرت موجة إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن هناك 346 شركة أميركية تقدمت بطلبات إما للتصفية أو إعادة التنظيم من خلال الخضوع لقانون الإفلاس في الأشهر الستة الأولى فقط من عام 2024.
واعتبرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال انتيليجنس ماركت" أن ذلك هو أعلى مستوى نصف عام منذ عام 2010 لطلبات الإفلاس والذي تقدمت فيه 467 شركة بطلبات.
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تعتبر غالبية الشركات التي أفلست شركات "تقديرية للمستهلكين" وهي فئة واسعة من الشركات التي تبيع السلع أو الخدمات التي لا يحتاجها الناس كل يوم مثل المطاعم ومتاجر الملابس ووكلاء السيارات.
وتعتبر معظم الشركات أيضًا صغيرة أو متوسطة الحجم كما يقول الاقتصاديون والمستثمرون.
على سبيل المثال لا الحصر من الأسباب الرئيسية يعد الوصول إلى الائتمان أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للشركات الصغيرة والخاصة التي لا تستطيع جمع الأموال من خلال الأسواق المالية.
أصبح من الصعب عليهم أيضًا الحصول على قرض تجاري للبدء به هذه الأيام.
وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي مؤخراً على 170 شركة صغيرة أن "معايير الائتمان أصبحت أكثر تشديداً للربع العاشر على التوالي وانخفضت جودة الائتمان".
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كان الطلب الاستهلاكي أيضًا مخيبًا للآمال حتى الآن هذا الصيف، وفقًا لاستطلاع رأي.
كما أظهرت أحدث بيانات الإنفاق والتعليقات من تجار التجزئة في الأشهر الأخيرة أن المستهلكين الأمريكيين لا ينفقون بإسراف هذا الصيف على عكس العام الماضي وبدلاً من ذلك ينفقون بحذر أكبر.
ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام وهو ما سيوفر راحة كبيرة للمستهلكين والمنتجين.
ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة الأسبوع الماضي بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك الأخير أضعف من المتوقع، مما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة.
واعتبرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال انتيليجنس ماركت" أن ذلك هو أعلى مستوى نصف عام منذ عام 2010 لطلبات الإفلاس والذي تقدمت فيه 467 شركة بطلبات.
طلبات إفلاس متزايدةفي الشهر الماضي فقط، أعلنت 75 شركة إفلاسها وهو أكبر إجمالي شهري منذ أوائل عام 2020، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
اقرأ أيضاً: الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية الأكثر تفاؤلا بالشرق الأوسط
تعتبر غالبية الشركات التي أفلست شركات "تقديرية للمستهلكين" وهي فئة واسعة من الشركات التي تبيع السلع أو الخدمات التي لا يحتاجها الناس كل يوم مثل المطاعم ومتاجر الملابس ووكلاء السيارات.
وتعتبر معظم الشركات أيضًا صغيرة أو متوسطة الحجم كما يقول الاقتصاديون والمستثمرون.
أسباب إفلاس الشركاتوصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ربع قرن الأمر الذي لا يضغط على المستهلكين فحسب، بل أيضًا على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات وتجديد المخزون وتلبية الرواتب و/أو توسيع العمليات.
على سبيل المثال لا الحصر من الأسباب الرئيسية يعد الوصول إلى الائتمان أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للشركات الصغيرة والخاصة التي لا تستطيع جمع الأموال من خلال الأسواق المالية.
أصبح من الصعب عليهم أيضًا الحصول على قرض تجاري للبدء به هذه الأيام.
وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي مؤخراً على 170 شركة صغيرة أن "معايير الائتمان أصبحت أكثر تشديداً للربع العاشر على التوالي وانخفضت جودة الائتمان".
الشركات الصغيرة والمتوسطةحول ذلك قال مات رو رئيس إدارة المحافظ واستراتيجيات الأصول المشتركة في "نومورا كابيتال مانجمنت": “الشركات الصغيرة أكثر عرضة للخطر وأكثر حساسية لارتفاع تكاليف الاقتراض حيث إن الزيادة في حالات التخلف عن السداد الضمنية والفعلية التي يشير إليها تقرير ستاندرد آند بورز تأتي إلى حد كبير من الجزء الأصغر حجمًا من العالم".
اقرأ أيضاً: اتفاقية لدعم خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة
كان الطلب الاستهلاكي أيضًا مخيبًا للآمال حتى الآن هذا الصيف، وفقًا لاستطلاع رأي.
كما أظهرت أحدث بيانات الإنفاق والتعليقات من تجار التجزئة في الأشهر الأخيرة أن المستهلكين الأمريكيين لا ينفقون بإسراف هذا الصيف على عكس العام الماضي وبدلاً من ذلك ينفقون بحذر أكبر.
مستقبل الاقتصادلكن هذا قد لا يكون نذيرا لآلام اقتصادية مستقبلية بل يمكن أن يكون مجرد حل للتشوهات الاقتصادية المرتبطة بالوباء.
ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام وهو ما سيوفر راحة كبيرة للمستهلكين والمنتجين.
تأثير خفض أسعار الفائدةوقالت رينا أجاروال مديرة مركز "بساروس" للأسواق المالية بجامعة جورج تاون: "إن البدء في خفض أسعار الفائدة لا يقل أهمية بالنسبة للشركات والمستهلكين فهناك تأثير نفسي مهم لأن الشركات لن تضطر إلى القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة".
ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة الأسبوع الماضي بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك الأخير أضعف من المتوقع، مما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة.