شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب في التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 3265 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر في التعاملات المسائية، بحوالي 20 جنيها وفق الأسعار الرسمية في سوق الصاغة بسبب الصعود العالمي لسعر الأوقية إلى 2430 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3731 جنيها.

عيار 21 يسجل 3265 جنيها.

عيار 18 يسجل 2799 جنيها.

الجنيه الذهب 26120 جنيهًا.

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك خلال تداولات اليوم بشكل طفيف ولكنه يساهم بشكل عام في بقاء سعر الذهب المحلي معتمداً على تغيرات السعر في اونصة الذهب العالمي خاصة مع تراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل كبير، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتسلم البنك المركزي المصري 400 كيلو جرام من الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية في النصف الأول من عام 2024 لترتفع الكمية التي تسلمها البنك بنسبة 23% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.



وصلت قيمة الذهب الذي تم تسليمه خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.6 مليار جنيه، بينما وصلت كمية الذهب التي تسلمها البنك المركزي من الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 330 كيلو من الذهب وبلغت كمية الذهب المسلمة خلال العام الماضي بأكمله إلى 720 كيلو.