شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي": قصف تجمع النازحين في غزة انتهاك للقوانين الدوليّة والإنسانيّة والان نبدء بالتفاصيل

الوضع الإنساني كارثي

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي قصف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة غَرب مدينة غزة، وتجمّعٍ للنازحين قرب أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفرَ عن استشهاد وإصابة عددٍ من النازحين.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروّعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.وشدّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من أن الوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة بسبب الموجات المتكررة للنزوح، وظروف الاكتظاظ، وانعدام الأمن، وانهيار البنية التحتية، واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات.



وقال المكتب: باستمرار الأعمال القتالية وأوامر الإخلاء والنقص الحاد في المواد الضرورية، تزداد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية في المواقع التي يصلون إليها.

وأضاف "أوتشا": منذ أكتوبر الماضي وضع 86% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، ويتركز معظم سكان قطاع غزة - بشكل متزايد - في "منطقة الموصي" التي خصصتها إسرائيلية للنازحين، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية في هذه المنطقة زادت إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع مقارنة بنحو 200 شخص قبل أكتوبر.