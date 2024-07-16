شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المركزي المجري يتوقع تسريع خفض الفائدة مع تراجع التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بارناباس فيراج نائب محافظ البنك المركزي المجري إن التراجع الأسرع من المتوقع للتضخم جعل من الممكن تسريع وتيرة خفض الفائدة في المجر مرتين أو ثلاثة، كما يتوقع المستثمرون خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيراج قوله إن بيانات التضخم خلال الشهر الماضي إلى جانب تحسن الثقة، تعنى أن البنك المركزي سيدرس خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مع احتمال تعليق دورة تخفيف السياسة النقدية المستمرة لمدة عام.

وأضاف أن توقع المحللين خفض الفائدة مرتين أو ثلاثة خلال العام الحالي "واقعي"، في الوقت نفسه فإن توقع استمرار خفض الفائدة على مدى ما بين عام ونصف وعامين "مبالغ فيه". التحرك بحذر وصبر وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك سيواصل التحرك "بحذر وصبر"، وربط السياسة النقدية بالبيانات دون المبالغة في رد الفعل.

وفي الأسبوع الماضي أعلن مكتب الإحصاء المجري تراجع معدل التضخم في المجر خلال يونيو الماضي، ما يقدم بيانات مهمة للمعنيين بتحديد أسعار الفائدة الذين أعلنوا أن هناك مجالًا محدودًا لمزيد من التخفيف النقدي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7ر3% على أساس سنوي مقارنة بـ 4% خلال مايو الماضي.

وقال البنك المركزي إنه دخل مرحلة جديدة من السياسة النقدية بها مساحة محدودة لخفض معدل الفائدة الذي يبلغ حاليًا 7%.