شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«سيسكو» توقع عقدا بقيمة 316.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة ”سيسكو القابضة” توقيع الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" إحدى استثمارات شركة سيسكو في قطاع المياه، لعقد مشروع، لتعزيز وتطوير محطة إعادة تدوير المياه في منطقة البدع بنيوم.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن توقيع العقد للشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) جاء بالتحالف مع شركة لانتانيا مع نيوم لبناء مشروع لتعزيز وتطوير محطة إعادة تدوير المياه في البدع.

وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 316,215,726 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن شركة توزع وبالتحالف مع شركة لانتانيا للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والاختبار والتشغيل لمشروع تعزيز وتطوير محطة إعادة تدوير المياه في البدع، بالإضافة إلى المرافق المؤقتة لمعالجة الحمأة ومركز الابتكار، ومركز عرض تقنيات الحمأة.

وأفادت بأن مدة العقد 24 شهراً، فيما يتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2024.