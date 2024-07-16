شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: إتمام الاستحواذ على 50% من «سولار لأنظمة الليزر» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت في 7 مايو الماضي على موقع تداول

وبحسب بيان الشركة تتميز شركة سولار بتخصصها في صناعات الليزر وعلى رأسها الليزر الطبي.

وتعمل لانا وكيل شركة سولار لانظمة الليزر - لأجهزة الليزر الطبي بالمملكة العربية السعودية منذ 2015 وحتى الآن.

وأوضحت أن من الصناعات الأخرى لشركة سولار: الليزر التعليمي، والليزر العسكري، والليزر الصناعي.

ويبلغ عمر الشركة نحو 30 عاما في مجال الصناعة ويقع مقرّها الرئيسي في بيلاروسيا وتستخدم أجهزتها في نحو 25 دولة حول العالم وتعتبر الرائدة في مجال صناعات الليزر، والتي تشهد تطورا كبيرا عالميا.

وأفادت بأن الهدف من عملية الاستحواذ نقل الصناعة والتقنيات إلى المملكة العربية السعودية تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

ويتمثل هذه الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية لانا وذلك عبر دخولها في تحالفات وشراكات مجزية محلياً وإقليمياً وعالميا بهدف النهوض بمكانة لانا والمحافظة على موقعها الريادي وتعزيز حصتها السوقية.

ويبدأ الأثر المالي لعملية الاستحواذ من 1 يناير 2024 حسب شروط اتفاقية الاستحواذ، التي تمت مقابل 6 ملايين ريال، تسدد من مصادر الشركة الذاتية. الدمام - شريف احمد - انتهت شركة لانا الطبية من الاستحواذ على 50% من شركة سولار لأنظمة الليزر وشركة سولار مكوم في بلاروسيا المتخصصة في صناعة أجهزة الليزر.وكانت الشركة قد أعلنت في 7 مايو الماضي على موقع تداول السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سولار للاستحواذ على نسبة 50% من حصة الشركة.وبحسب بيان الشركة تتميز شركة سولار بتخصصها في صناعات الليزر وعلى رأسها الليزر الطبي.وتعمل لانا وكيل شركة سولار لانظمة الليزر - لأجهزة الليزر الطبي بالمملكة العربية السعودية منذ 2015 وحتى الآن.وأوضحت أن من الصناعات الأخرى لشركة سولار: الليزر التعليمي، والليزر العسكري، والليزر الصناعي.ويبلغ عمر الشركة نحو 30 عاما في مجال الصناعة ويقع مقرّها الرئيسي في بيلاروسيا وتستخدم أجهزتها في نحو 25 دولة حول العالم وتعتبر الرائدة في مجال صناعات الليزر، والتي تشهد تطورا كبيرا عالميا.وأفادت بأن الهدف من عملية الاستحواذ نقل الصناعة والتقنيات إلى المملكة العربية السعودية تماشيا مع رؤية السعودية 2030.ويتمثل هذه الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية لانا وذلك عبر دخولها في تحالفات وشراكات مجزية محلياً وإقليمياً وعالميا بهدف النهوض بمكانة لانا والمحافظة على موقعها الريادي وتعزيز حصتها السوقية.ويبدأ الأثر المالي لعملية الاستحواذ من 1 يناير 2024 حسب شروط اتفاقية الاستحواذ، التي تمت مقابل 6 ملايين ريال، تسدد من مصادر الشركة الذاتية.