شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تعلن خطوات تأسيس الشركات المهنية عبر منصة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن خطوات جديدة لتأسيس الشركات المهنية بمختلف أنواعها عبر منصة الأعمال الإلكترونية، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات للشركات الجديدة.

تشمل هذه الأنواع: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المساهمة، وشركات المساهمة المبسطة.

خطوات تأسيس شركة مهنية

وتتضمن خطوات تأسيس شركة مهنية عبر منصة الأعمال الدخول على منصة الأعمال واختيار خدمة تأسيس شركة مع تحديد صفة الشركة كـ"مهنية"، ثم تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب. يتبع ذلك موافقة الأطراف المعنية وسداد المقابل المالي المطلوب. في النهاية، يتم نشر عقد الشركة أو النظام الأساس وإصدار السجل التجاري.



تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الأنواع التي توفر حماية قانونية للشركاء، حيث تكون مسؤوليتهم محدودة بقيمة مساهماتهم فقط. بينما تتيح شركات التضامن مشاركة الشركاء بالتضامن في الأرباح والخسائر، ما يناسب الشركاء الذين يرغبون في العمل بشكل تعاوني. أما شركات التوصية البسيطة، فتتكون من شركاء متضامنين يتحملون المسؤولية الكاملة، وشركاء موصين تكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار مساهماتهم. فيما تعد شركات المساهمة من الشركات الكبيرة، حيث يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم يمكن تداولها، ويكون المساهمون مسؤولين بقدر مساهماتهم فقط. أما شركات المساهمة المبسطة، فتقدم مرونة أكبر في إدارة وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على مزايا الشركات المساهمة التقليدية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتقديم الدعم للشركات الناشئة والمهنية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. للمزيد من المعلومات حول خطوات تأسيس كل نوع من أنواع الشركات المهنية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة الأعمال أو التواصل مع وزارة التجارة مباشرة.