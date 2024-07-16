شكرا لقرائتكم خبر عن «سهل»: توقيع اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بـ311.87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سهل للتمويل اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل تقدر بنحو 311.871 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل بدءا من تاريخ الحصول على التمويل اليوم، إلى 21/05/2025.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر، والتنازل عن ذمم مدينة للبنك.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل تقدر بنحو 311.871 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل بدءا من تاريخ الحصول على التمويل اليوم، إلى 21/05/2025.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر، والتنازل عن ذمم مدينة للبنك.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.