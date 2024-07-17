شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 11 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

سعر الخضروات في السعودية

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سعر الخضار في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 11 صنفا من الخضروات خلال شهر يونيو الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع نحو 14 صنفا.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الفاصوليا الخضراء انخفض بنسبة 10% على أساس شهري، مسجلا 11.95 ريال للكيلو جرام.أفادت النشرة بأن سعر البامية المحلي انخفض بنسبة 5.2% على أساس شهري، لتصل إلى 16.24 ريال للكيلو جرام.وأوضحت النشرة أن سعر الكوسة المحلي بلغ 6.21 ريال، منخفضا بنسبة 9.6% على أساس شهري.ولفتت إلى أن سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي انخفض بنسبة 14.7%، مسجلا 7.28 ريال للكيلو، فيما انخفض سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي بنسبة 16.2%، مسجلا 8.26 ريال.وأشارت إلى أن سعر الخس المحلي بلغ في شهر يونيو الماضي نحو 6.06 ريال للكيلو جرام، منخفضا بنسبة 9.2%.وانخفض سعر البقدونس بنسبة 0.9%، مسجلا 1.06 ريال، فيما انخفض سعر السبانج بنسبة 5.6%، مسجلا 1.21 ريال للكيلو.وبلغ سعر الجرجير المحلي 1.04 ريال، منخفضا بنسبة 0.9%، بينما تراجع سعر العدس بنسبة 3.9%، مسجلا 9.62 ريال للكيلو جرام.