ختام التعاملات.. زيادة جديدة في سعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

وكان سعر جرام الذهب قد تراجع 15 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يرتفع 25 جنيها خلال منتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2220 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2854 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3330 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3806 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2468 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.