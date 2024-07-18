محافظ الطائف يناقش مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشاريع المحافظة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، في مقر المحافظة، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وأمين أمانة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، وعدد من المستثمرين، اجتماعاً لمناقشة عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة والمراكز التابعة لها وسُبل تطوير الخدمات المقدمة لزوار الطائف.

ورحب سمو محافظ الطائف في بداية اللقاء بمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مستعرضاً الخدمات المقدمة للزوّار والسيّاح وضيوف الطائف وسكانها، متطلعاً لمزيد من الخدمات المتميزة التي تنقل الطائف إلى مصاف المدن السياحية في العالم.

واستعرض الاجتماع العديد من المحاور المتعلقة بتطوير عدد من المواقع والفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة الطائف, حيث شاهد الحضور عدداً من عروض الشركات الاستثمارية للمشاريع التنموية، التي ستنعكس عند الانتهاء منها على سكان الطائف وزوارها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط