الاقتصاد

«بروميديكس» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ25 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) عن الحصول على تسهيلات ائتمانية من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل 12 شهرا، مشيرة إلى أن
الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من الدكتور عبد الله العمران، ومحمد جمال المضيان.
وتشمل الضمانات: 2. إقرار كفالة (شركات) من شركة العمران القابضة.
وتتضمن الضمانات سند لأمر بقيمة 110% من التسهيلات بإجمالي 27 مليون ريال.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا