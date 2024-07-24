شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) عن الحصول على تسهيلات ائتمانية من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل 12 شهرا، مشيرة إلى أن

الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من الدكتور عبد الله العمران، ومحمد جمال المضيان.

وتشمل الضمانات: 2. إقرار كفالة (شركات) من شركة العمران القابضة.

وتتضمن الضمانات سند لأمر بقيمة 110% من التسهيلات بإجمالي 27 مليون ريال.

وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال.