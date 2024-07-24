شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، عند آخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم، 48.30 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.