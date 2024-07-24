“المركزي الروسي” يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 48 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 87.299 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 30 كوبيكًا، ليصل إلى 95.4598 روبلًا، بينما تم تخفيض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات ليبلغ 11.9062 روبلًا.

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