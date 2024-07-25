رسميًا.. زيادة أسعار البنزين والسولار «تفاصيل الأسعار بعد الزيادة الجديدة»

الشارقة - اميمة ياسر - أظهرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

وذكرت الجريدة الرسمية "إن مصر رفعت سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه وبنزين 95 إلى 15 جنيها والكيروسين إلى 11.5 جنيه".

لتكون الأسعار كالتالي.

بنزين 95.. ١٥ جنيه لتر

بنزين 92 .. ١٣.٧٥ جنيه لتر

بنزين 80 ... ١٢.٢٥ جنيه لتر

السولار .... ١١.٥٠ جنيه لتر

والكيروسين .... ١١.٥٠ جنيه لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت ٨٥٠٠ جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه .