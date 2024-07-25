الاقتصاد

رسميًا.. زيادة أسعار البنزين والسولار «تفاصيل الأسعار بعد الزيادة الجديدة»

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الشارقة - اميمة ياسر - أظهرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

وذكرت الجريدة الرسمية "إن مصر رفعت سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه وبنزين 95 إلى 15 جنيها والكيروسين إلى 11.5 جنيه".

لتكون الأسعار كالتالي.

بنزين 95.. ١٥ جنيه لتر

بنزين 92 .. ١٣.٧٥ جنيه لتر

بنزين 80 ... ١٢.٢٥ جنيه لتر

السولار .... ١١.٥٠ جنيه لتر

والكيروسين .... ١١.٥٠ جنيه لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت ٨٥٠٠ جنيه / طن .

وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه  .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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