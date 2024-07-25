شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك الكبيرة في الصين تخفض أسعار الفائدة على الودائع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة في الصين، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الودائع، حيث خفضّت البنوك الأربعة الكبرى، وهي بنك الصين الصناعي التجاري، وبنك الصين الزراعي، وبنك الصين، وبنك التشييد الصيني، الفائدة على الودائع أجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 35ر1% بحسب أسعار الفائدة الرسمية المعلنة اليوم.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخفّض فيها البنوك الكبيرة المملوكة للدولة في الصين، الفائدة خلال العام الحالي، في حين كانت قد خفضتها في شهور يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام الماضي.

وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين في ظل سعي السلطات الصينية إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.

يذكر أن الخفض السابق لأسعار الفائدة كان في فبراير الماضي عندما خفضّ بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 95ر3%، وكان أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.