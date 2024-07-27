“منشآت” تطلق جولة الامتياز التجاري أغسطس المقبل في 14 مدينة ومحافظة حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) جولة الامتياز التجاري الشهر المقبل، بدءًا من محافظة الخبر خلال الفترة من 12 إلى 13 أغسطس، بمشاركة عدد من الجهات الداعمة والممكنة؛ وذلك للتعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الجولة في مرحلتها الأولى 5 مدن ومحافظات خلال العام الحالي، تشمل: محافظة الخبر، ومدينة أبها ومنطقتي القصيم وحائل مختتمة بمحافظة جدة، على أن تستأنف الجولات العام المقبل بمجموع 7 مدن ومحافظات، وستختتم الجولة جميع فعالياتها في منطقتين خلال عام 2026.

وتهدف الجولة إلى زيادة الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري متضمنة الجوانب القانونية والتشغيلية والتسويقية، وذلك لتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري والعمل على استعراض قصص النجاح في هذا المجال، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال مشاركة الجهات الممكنة والاستشارية ومانحي امتياز العلامات التجارية وأصحاب الامتياز المحتملين.

كما ستتضمن الجولة في مرحلتها الأولى معرض الامتياز التجاري، والذي سيعرض فيه أكثر من 80 علامة تجارية مانحة فرصها الاستثمارية بما يزيد عن 375 فرصة امتياز، بالإضافة إلى عقد برامج تثقيفية وتوعوية من خلال الجلسات الحوارية واللقاءات وورش عمل وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري، وتوفير شبكة تواصل فعالة مع أبرز العلامات التجارية والمهتمين في القطاع.

ويسهم في الجولة عدد من الخبراء والمختصين من الجهات الممكنة والداعمة، عبر جلسات حوارية تتناول البرامج والمنتجات المقدمة من الجهات الممكنة والتي تسهم في دفع منظومة الامتياز التجاري، إلى جانب الخدمات والإجراءات التي تقدم لتيسير إجراءات الامتياز التجاري في المملكة، ومنتجات تمويل الامتياز التجاري والبرامج المقدمة من قبل المصارف والبنوك، ودور الغرف التجارية والجهات الحكومية الأخرى في دعم منظومة الامتياز التجاري.

وتركز ورش العمل على عدد من الجوانب التي تهم رواد الأعمال في مجال الامتياز التجاري، متضمنة اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، والتعريف بمركز الامتياز التجاري في “منشآت”، إلى جانب التعرف على إستراتيجيات السوق وآليات التوسع الدولي في الامتياز التجاري، وتطوير الأدلة التشغيلية للعلامات التجارية.

ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الحضور والاستفادة، إلى التسجيل عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1 .

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