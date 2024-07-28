شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 28-7-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأحد، 28 يوليو 2024 10:59 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 28-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.25جنيه للشراء، 13.27جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.25 جنيه للشراء. 13.27جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.35جنيه للشراء. 13.26جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.26جنيه للشراء. 13.28جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.35جنيه للشراء. 13.28جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.32جنيه للشراء. 13.26جنيه للبيع.

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