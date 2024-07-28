شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى يبحث مستجدات تنفيذ مشروع الأسمدة الفوسفاتية بالسخنة باستثمارات 500مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أميت لوهيا نائب رئيس مجموعة إندوراما العالمية والوفد المرافق حيث تم بحث مستجدات تنفيذ مشروع انشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة بالعين السخنة بالشراكة مع شركة فوسفات مصر وباستثمارات تتراوح ما بين 400 – 500 مليون دولار.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن مصر تتمتع بثروات وامكانات واعدة فى مجال التعدين والبتروكيماويات تمكنها من تحقيق مساهمات كبيرة للاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد ، مؤكداً أن قطاعى البترول والتعدين يمتلكان فرص واعدة لتحقيق أهداف القيمة المضافة من المواد الخام المستخرجة من خلال استغلاها فى صناعة منتجات عالية الجودة لتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية ، مشيراً إلى استعداد الحكومة المصرية الكامل لدعم الاستثمارات المهمة فى المجالات الحيوية التى تحقق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد وللأطراف المشاركة فى مثل هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أن القطاع يعمل حالياً على استغلال هذه الامكانات الهائلة وتحويل مصر لمركز تصدير لمنتجات عالية الجودة من خلال إجراء دراسات الجدوى للمشروعات المهمة للوصول إلى مراحل التنفيذ الفعلى والجاد، لافتاً إلى أهمية الإسراع فى معدلات التنفيذ للمشروعات ذات التأثير الاقتصادى المستهدف والالتزام بالجداول الزمنية المحددة من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة التى تقدمها الشركات العالمية والامكانات والمهارات التى يمتكلها قطاع البترول المصرى فى منظومة تعاون وتكامل لتحقيق الاستفادة للطرفين.

ومن جانبه أشار نائب رئيس شركة إندوراما إلى أن الشركة تعمل فى مصر منذ عام 2007 وأنشأت مصنعين بالفعل لانتاج راتنجات البولى إيثيلين ومواد التعبئة والتغليف باستثمارات حوالى 600 مليون دولار وتسعى للاسراع بتنفيذ مشروع انتاج الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة ، مشيراً إلى استهداف الانتهاء من الأعمال التمهيدية للمشروع قبل نهاية العام الحالى والبدء فى التنفيذ الفعلى بحلول العام القادم.

ولفت إلى أن الشركة تسعى لتوسعة التعاون مع قطاع البترول المصرى فى مجالات أخرى مثل الأمونيا الخضراء وتصنيع المواد الأولية اللازمة لصناعة البطاريات وغيرها، مؤكداً أن مصر تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وللشركات العالمية بما تتمتع به من مقومات تساهم فى نجاح صناعات القيمة المضافة.

حضر اللقاء الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر.