الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو في ختام تعاملات الاثنين

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو في ختام تعاملات الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2864 دولار أمريكي، بانخفاض 0.01%.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1886 يورو بارتفاع 0.26%.
كان مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) أغلق اليوم على ارتفاع بنسبة 0.08 %.
وسجل المؤشر مكاسب تعادل 6.64 نقاط، ليصل إلى 8292.35 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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