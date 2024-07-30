شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو في ختام تعاملات الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2864 دولار أمريكي، بانخفاض 0.01%. الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1886 يورو بارتفاع 0.26%.

كان مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) أغلق اليوم على ارتفاع بنسبة 0.08 %.

وسجل المؤشر مكاسب تعادل 6.64 نقاط، ليصل إلى 8292.35 نقطة.

