الاقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل صعودها خلال منتصف الجلسة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 01 أغسطس 2024 12:45 م

واصلت مؤشرات البورصة أداءها القوى خلال منتصف  تعاملاتها اليوم الخميس نهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.73%  ليصل إلى مستوى 29593 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"  بنسبة  0.69% ليصل إلى مستوى 12698 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل  إلى مستوى 6886 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة  0.72% % ليصل إلى مستوى 9864 نقطة.

 

 

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