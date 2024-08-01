شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تواصل صعودها خلال منتصف الجلسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 01 أغسطس 2024 12:45 م
واصلت مؤشرات البورصة أداءها القوى خلال منتصف تعاملاتها اليوم الخميس نهاية الأسبوع.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.73% ليصل إلى مستوى 29593 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12698 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% % ليصل إلى مستوى 9864 نقطة.
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