شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تواصل صعودها خلال منتصف الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة أداءها القوى خلال منتصف تعاملاتها اليوم الخميس نهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.73% ليصل إلى مستوى 29593 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12698 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% % ليصل إلى مستوى 9864 نقطة.