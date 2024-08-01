شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ الوحدات السكنية لموظفي العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يشدد على سرعة إنهاء كامل الوحدات وضغط معدلات التنفيذ.. والمتابعة الدورية للتشغيل والصيانة والنظافة للمواقع المنتهية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالمرحلتين الثانية "جار الانتهاء منها" والثالثة "جار تنفيذها"، وأعمال الطرق والمرافق، بمنطقة "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف أعمال التشغيل والصيانة بالمرحلة الأولى، والتى تم تسليمها، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وشدد وزير الإسكان، على سرعة إنهاء كامل الوحدات السكنية بالمرحلتين الثانية والثالثة، وضغط معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة، لتسليمها لمستحقيها، وكذا سرعة إنهاء المنشآت الخدمية، بالتوازى مع إنهاء الوحدات لتقديم مختلف الخدمات لسكان المنطقة، موجهاً بالمتابعة الدورية والحثيثة لموقف التنفيذ، وكذا متابعة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة بالمواقع المنتهية، حتى يكون المشروع فى أبهى صورة طوال الوقت.







