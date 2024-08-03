شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية.. "داو جونز" يغلق على تراجع بـ 1.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسواق البورصة الأمريكية الجمعة على انخفاض.

وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.5 % أو بما يعادل 610 نقاط عند 39737 نقطة. أسواق البورصة الأمريكية وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.85 % أو بما يعادل 100 نقطة عند 5346 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.45 % أو بما يعادل 417 نقطة عند 16776 نقطة.

