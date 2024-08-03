مؤشر الفاو يسجل انخفاضًا طفيفًا في أسعار الغذاء العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفض مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف في شهر يوليو، وفقًا لبيانات صدرت اليوم.

وأوضحت البيانات أن الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر عوضت جزئيًا الهبوط في مؤشر الحبوب.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للأسعار، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، 120.8 نقطة في يوليو، مقارنة بـ121.0 نقطة في يونيو. وتم تعديل قراءة يونيو بعد أن كانت 120.6 نقطة في البداية.

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