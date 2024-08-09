شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر قرب أعلى مستوى خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار اليوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية منافسة، بعد أن أدىّ أكبر انخفاض في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في قرابة عام إلى تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك. الدولار مقابل الين الياباني واستقرت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بعد انتعاش استمر ثلاثة أيام بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن حفزت بيانات التوظيف الأقوى تقلص التوقعات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وتراجع الدولار أمام الين 0.1% إلى 147.08 يناً بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش، متجهًا إلى تسجيل زيادة 0.4% تقريبًا هذا الأسبوع على الرغم من انخفاض حاد بلغ 1.5% يوم الاثنين. الفرنك السويسري كما انخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.1% إلى 0.8659 فرنك متجهًا إلى تسجيل زيادة أسبوعية تبلغ واحدًا بالمئة. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين والفرنك السويسري واليورو والإسترليني وعملتين أخريين، 0.1% إلى 103.17 منهياً سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام. وارتفع المؤشر إلى مستوى 103.54 مساءً للمرة الأولى منذ الثاني من أغسطس، لكنه تراجع في أحدث التعاملات إلى مستوى ليس بعيداً عما سجله قبل أسبوع.

