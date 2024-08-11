“حساب المواطن”: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر أغسطس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والثمانين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 212 مليار ريال، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.

وأبان مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، وذلك مانسبته 72%، فيما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

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