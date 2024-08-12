شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 9 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في الأداء لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 2.041 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 142.9 مليار جنيه. مؤشر إيجي إكس وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.59 % ليبلغ مستوى29706.7 نقاط، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.73 % ليبلغ مستوى 6605.36 نقاط.

كما شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 0.51 % لينهي التعاملات عند مستوى 9523.55 نقطة.