الاقتصاد

بـ 9 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على تباين

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في الأداء لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 2.041 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 142.9 مليار جنيه.

مؤشر إيجي إكس

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.59 % ليبلغ مستوى29706.7 نقاط، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.73 % ليبلغ مستوى 6605.36 نقاط.
كما شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 0.51 % لينهي التعاملات عند مستوى 9523.55 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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