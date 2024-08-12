شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية دورية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية، ومنافذ البيع التي تعرض مستلزمات مدرسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتهدف هذه الجولات للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المنتجات. التخفيضات والعروض كما تستهدف عدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وأن تكون البيانات على المنتجات مكتوبة باللغة العربية بشكل واضح.

وكذلك التأكد من نظامية التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات، بالإضافة إلى التحقق من امتثال منافذ بيع المستلزمات المدرسية لأنظمة الوزارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.