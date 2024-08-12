شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الطاقة الأوروبية بسبب إمدادات الغاز الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الغاز الطبيعي

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية، إذ واصلت أسعار الغاز الطبيعي مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي جراء مخاوف تتعلق بإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية التي تمر بأوكرانيا.وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنحو 2.6% ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وحذت أسعار الكهرباء في ألمانيا وفرنسا حذو أسعار الغاز، مع تداول العقود الآجلة للعام القادم عند أعلى مستوياتها منذ يونيو.وتواصل إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الروسي تدفقها عبر نقطة سوجا لشحن الغاز الواقعة على الحدود الروسية، برغم شن القوات الأوكرانية هجوما مفاجئا عبر الحدود الأسبوع الماضي.