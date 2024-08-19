شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتجه للارتفاع بعد قفزة «إس آند بي 500» بنحو 3.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه الأسهم الأمريكية للارتفاع مجدداً بعد قفزة مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 3.9%، وذلك بعد استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم والتجزئة الأسبوع الماضي، ويتوقع كثيرون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يدعم ارتفاع الأسهم بصورة أكبر، وفق ما ذكرت منصة "إنفيستوبيديا". أبرز التوقعات هذا الأسبوع من المتوقع أن يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعض التوضيحات في تصريحاته يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تكون هذه التصريحات هي الأولى له منذ أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021 مما يعني منح المسؤولين المزيد من الأدلة على أن ضغوط الأسعار قد تراجعت.

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وفي يوم الأربعاء، سيوفر إصدار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو تفاصيل حول مناقشات الأعضاء حول الظروف الاقتصادية في اجتماعهم في يوليو. المستثمرون ينتظرون تقارير الشركات ومن المقرر أن تعلن العديد من شركات التجزئة الكبرى عن نتائجها المالية للمستثمرين هذا الأسبوع بعد ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو والذي فاجأ مراقبي السوق.

ومن المقرر أيضًا أن تعلن مجموعة من شركات التكنولوجيا عن نتائجها المالية.

كما وستقدم شركة "لوي" لتجارة التجزئة تقريرها يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت أرباح شهر مايو أن المستهلكين تراجعوا في اقبالهم على الشراء.

في يوم الأربعاء، ستفصح شركة "تارجت" عن أرقام مبيعاتها كما وستعمل "وول مارت" على طمأنة المستثمرين أيضًا هذا الأسبوع.

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من المتوقع أن يعطي تقرير "بالو آلتو نيتوركس" يوم الاثنين للمستثمرين نظرة ثاقبة على قوة صناعة الأمن السيبراني حيث من المتوقع أن تظهر الشركة نموًا ربع سنويًا في كل من الإيرادات وصافي الدخل.

يوم الأربعاء، تتطلع شركة البيانات السحابية "سنوفلاك" إلى التعافي بعد أن فشلت في تلبية تقديرات الأرباح في الربع الماضي على الرغم من الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي. ارتفاع العقود الآجلة للأسهم ارتفعت العقود الآجلة للأسهم خلال تداولات يوم الأحد وذلك بعد أن سجل مؤشر إس آند بي 500 أفضل أداء له في عام 2024 في وقتٍ سابق.

والأحد ارتفعت العقود الآجلة للمؤشر القياسي بنسبة 0.01% كما وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% وأضافت 30 نقطة وكذلك زادت عقود مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%. اتجاه الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع تتجه الأسهم إلى الارتفاع بعد أسبوع مربح وسط فترة متقلبة للأسهم فقد ارتفع المؤشر العام إس آند بي بنسبة 3.9% مسجلاً أفضل أسبوع له منذ عام 2023.

كما أضاف مؤشري ناسداك المركب ومؤشر داو جونز 5.2% و2.9% على التوالي.

اعتبر المحللون أن القفزة تمثل استمرار للتعافي السوقي بعد تراجع كبير وعمليات انسحاب واسعة وهو الأمر الذي يمثل دفعة للسوق للاستمرار في التعافي.

جاء الارتفاع الأسبوع الماضي بعد بداية مضطربة لشهر أغسطس في يوم الإثنين الأسود.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، غذت البيانات المخيبة للآمال مخاوف الركود والمخاوف من أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد فوت الفرصة في خفض أسعار الفائدة.

وأثارت المخاوف موجة بيع عالمية مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 5 أغسطس إلى تسجيل أسوأ يوم له منذ عام 2022. البيانات تدعم صعود أسواق الأسهم يبدو أن البيانات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي قد خففت من حدة قلق الأسواق وعززت الآمال في أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من تحقيق سيناريو الهبوط الهادئ بعدما تباطأ معدل التضخم على مدى 12 شهراً وهو المتمثل قياسًا في مؤشر أسعار المستهلك في يوليو والذي سجل 2.9% وهو أدنى مستوى للتضخم في أكثر من ثلاث سنوات .

كما ينصح المراقبون بألا يتفاجأ المتداولون إذا ما ارتفعت العوائد قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لما قاله جون كانافان المحلل في "أكسفورد إيكونوميكس".

وقال:"نعتقد أنه قد يكون هناك مجال لبعض التراجع التصحيحي الإضافي لتداولات الصعود الأخيرة قبل قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في سبتمبر".

وتستعد الشركة لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام حيث من المتوقع أن يتم الخفض الأول بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، كما ويتوقع كانافان الخفض الثاني في ديسمبر.