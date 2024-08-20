بداية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، مقارنة بمستواه في بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3954 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2505.3 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.06% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.