الأسهم الآسيوية تنهي سلسلة مكاسب استمرت 8 جلسات متتالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت مؤشرات البورصات الآسيوية بشكل كبير في ختام تعاملات الأربعاء ، مقتفية آثر نظيرتها في “وول ستريت”، مما أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثمان جلسات متتالية، وهي الأطول لهذا العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي الياباني “نيكي 225” بنسبة 0.8% ليصل إلى 37,741.53 نقطة.

وفي أستراليا هبط مؤشر S&P 200 بنسبة 0.5% ليصل إلى 7,958.40 نقطة، كما انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2,692.81. وفي هونج كونج، تراجع مؤشر هانج سنج بنسبة 0.9% ليصل إلى 17,348.77 نقطة، بينما فقد مؤشر شانجهاي المركب 0.3% ليصل إلى 2,858.98 نقطة.

وسجلت الأسهم في “وول ستريت” تراجعا ملحوظا في ختام تداولات الثلاثاء ، بفعل خسائر في قطاعات النفط والغاز الطبيعي، المواد الأساسية والمالية، حيث يراقب المتداولون في الأسواق عن كثب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي سيلقى في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال ندوة اقتصادية في جاكسون هول، للحصول على أدلة حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

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