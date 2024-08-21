شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21-8-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أسمنت سيناء، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعربية للأسمنت، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.066 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 125.5 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.01%، والعرب على 6.59%، واستحوذت المؤسسات على 27.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 52 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالي.

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 29914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 36422 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12939 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9828 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7383 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 37.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.69%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.57%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 11.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.22%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.90%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 24.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 59.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 45.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 49.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.