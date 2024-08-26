الاقتصاد

نهاية التعاملات.. تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -    

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 8 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، فيما ارتفع السعر في بنك الإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بسعر الدولار في 10 بنوك، وفقا لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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