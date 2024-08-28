غرفة المدينة المنورة تطرح فرصاً استثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم وعبر منصة استثمارات المدينة عن فرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص, لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.

وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة مواقف ومبنى متعدد الاستخدامات ، بمساحة تتجاوز 11000 متر مربع بحي الفتح في المدينة المنورة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مرافق رياضية وتجارية وفندقية وترفيهية ، على طريق المطار بحي القلعة على مساحة تقارب 30000 متر مربع، وإنشاء وتشغيل فندق في مدينة ينبع الصناعية بالواجهة البحرية، على مساحة تناهز 10000 متر مربع .

ودعت الغرفة الراغبين في بالاستثمار والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الدخول عبر الرابط التالي : http://investmadinah.sa/GovInvs/list

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