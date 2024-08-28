شكرا لقرائتكم خبر عن لروّاد الأعمال.. الإطلاق التجريبي لتطبيق "صناعي" والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق "صناعي"

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن الإطلاق التجريبي لتطبيق "صناعي" عبر الهواتف الذكية، ليمثّل نافذة رقمية جديدة تقدّم من خلالها الوزارة خدماتها الإلكترونية، وتمكّن شركاءها وروّاد الأعمال الصناعيين من تطوير منشآتهم ومنتجاتهم ومتابعة طلباتهم الصناعية.ويُقدم التطبيق رحلة مُيسرة للمستثمرين الصناعيين تمكّنهم من الانضمام إلى منظومة الصناعة والوصول إلى الخدمات الإلكترونية والحوافز، ويُمكِّن التطبيق المستخدمين من الاطّلاع على تفاصيل منشآتهم، ومتابعة الطلبات المقدمة وإدارة المستخدمين وطباعة التراخيص الصناعية.كما يُمكِّن التطبيق المستفيدين من فتح تذكرة بشكل مباشر لأي استفسار، أو طلب واستلام الإشعارات الخاصة بها، واستلام التنبيهات والنشرات التوعوية والحوافز وغيرها؛ مما يوفّر على المستثمر وقته وجهده.يذكر أن الوزارة تعمل على عددٍ من المكتسبات المهمة التي ستحصل عليها من خلال التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل الوصول إليها, بالإضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأتمتة المنشآت الصناعية، ومن أهم تلك المكتسبات تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، عبر تعزيز الابتكار والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المبتكرة؛ ما يُسهم في جعل المملكة مركزاً لجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، ويعزز مكانتها مركزًا عالميًّا للصناعات المتقدمة.