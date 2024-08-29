شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.93 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، إلى 12.93 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.91 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي إلى 12.90 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.91 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.97 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني إلى 12.86 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.88 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.