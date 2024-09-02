شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليار دولار تمويلات مشتركة بين « البنك الإسلامي» و«السعودي للتنمية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن التمويلات المشتركة للبنك والصندوق السعودي للتنمية بلغت أكثرَ من 35 مليارَ دولار.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل أقيم في الرياض بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق السعودي للتنمية.
وأضاف أن التمويلات شملت مشاريعَ إنمائية ذات أثرٍ اجتماعي واقتصادي كبير في العديد من بلدان العالم.
وتابع: "وإضافةً إلى مساهمة المملكة العربية السعودية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بحصة تناهز البع من إجمالي رأس المال، قال رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية إن المملكة أسهمت أيضاً من خلال الصندوق السعودي للتنمية في العديد من صناديق البنك الاستئمانية والخاصة".
وأفاد بأن الشراكة الإستراتيجية مع الصندوق السعودي للتنمية مثلت على مدى 5 عقود ضمن مجموعة التنسيق العربية نموذجا فريدا للعمل الجماعي التنموي، إذ تجاوزت الالتزامات التمويلية المشتركة للمجموعة 286 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه التمويلات قد أسهمت في تقديم حلول فعّالة لتمويل التنمية وإحداث أثر إيجابي في البلدان النامية.
وشملت المذكرة العديدَ من مجالات التعاون، من أهمها التمويل المشترك، وتنسيق السياسات، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات، ومشاركة التجارب، لا سيما في تقييم العمليات ومتابعة تأثير المشاريع.
ومن أهم المجالات أيضاً تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، حيث اتفق البنك والصندوق على دعم استفادة البلدان الأعضاء في البنك من خبرات المملكة العربية السعودية وحلولها التنموية، في قطاعات مثل الصحة، والتحول الرقمي، وتحلية المياه، والتعليم المهني، وغيرها.
ونوه باعتزاز المجموعة بالتعاون المثمر الذي جمعها طيلة الخمسين عاما الماضية بالصندوق السعودي للتنمية، سواء على المستوى الثنائي بين مجموعة البنك والصندوق أو في إطار العمل المشترك ضمن مجموعة التنسيق العربية.
وهنأ الصندوق السعودي للتنمية على مسيرته الحافلة بالإنجازات، مشيداً بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وأعرب الدكتور الجاسر عن أصدق التمنيات بمزيد من النجاح والتقدم للصندوق السعودي للتنمية في تحقيق رؤيته وان يظل شريكاً استراتيجياً للتنمية المستدامة في بلدان العالم النامية، مجددا التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واستعدادها للعمل بشكل وثيق مع الصندوق لتعزيز الأهداف والمصالح المشتركة خدمةً للبلدان الأعضاء المستفيدة من المشاريع التنموية.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل أقيم في الرياض بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق السعودي للتنمية.
وأضاف أن التمويلات شملت مشاريعَ إنمائية ذات أثرٍ اجتماعي واقتصادي كبير في العديد من بلدان العالم.
وتابع: "وإضافةً إلى مساهمة المملكة العربية السعودية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بحصة تناهز البع من إجمالي رأس المال، قال رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية إن المملكة أسهمت أيضاً من خلال الصندوق السعودي للتنمية في العديد من صناديق البنك الاستئمانية والخاصة".
وأفاد بأن الشراكة الإستراتيجية مع الصندوق السعودي للتنمية مثلت على مدى 5 عقود ضمن مجموعة التنسيق العربية نموذجا فريدا للعمل الجماعي التنموي، إذ تجاوزت الالتزامات التمويلية المشتركة للمجموعة 286 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه التمويلات قد أسهمت في تقديم حلول فعّالة لتمويل التنمية وإحداث أثر إيجابي في البلدان النامية.
مذكرة تفاهمأوضح الدكتور الجاسر في كلمته أن من أجل تعزيز التعاون الشمولي المشترك، فإن البنكُ والصندوق وقعا مذكرةَ تفاهمٍ على هامش فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك هذا العام.
وشملت المذكرة العديدَ من مجالات التعاون، من أهمها التمويل المشترك، وتنسيق السياسات، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات، ومشاركة التجارب، لا سيما في تقييم العمليات ومتابعة تأثير المشاريع.
ومن أهم المجالات أيضاً تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، حيث اتفق البنك والصندوق على دعم استفادة البلدان الأعضاء في البنك من خبرات المملكة العربية السعودية وحلولها التنموية، في قطاعات مثل الصحة، والتحول الرقمي، وتحلية المياه، والتعليم المهني، وغيرها.
ونوه باعتزاز المجموعة بالتعاون المثمر الذي جمعها طيلة الخمسين عاما الماضية بالصندوق السعودي للتنمية، سواء على المستوى الثنائي بين مجموعة البنك والصندوق أو في إطار العمل المشترك ضمن مجموعة التنسيق العربية.
وهنأ الصندوق السعودي للتنمية على مسيرته الحافلة بالإنجازات، مشيداً بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وأعرب الدكتور الجاسر عن أصدق التمنيات بمزيد من النجاح والتقدم للصندوق السعودي للتنمية في تحقيق رؤيته وان يظل شريكاً استراتيجياً للتنمية المستدامة في بلدان العالم النامية، مجددا التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واستعدادها للعمل بشكل وثيق مع الصندوق لتعزيز الأهداف والمصالح المشتركة خدمةً للبلدان الأعضاء المستفيدة من المشاريع التنموية.