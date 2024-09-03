شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ للمستثمرين والشركات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ".

ويهدف البرنامج إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، تتوافق مع مستهدفاتهم، ومساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج أو مواجهة تحديات تطوير أعمالهم.

ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وقالت الوزارة إن إطلاق البرنامج يأتي في ظل حرص الوزارة على التوسع في الفرص الاستثمارية الصناعية، وإتاحة برامج تُسهم في مساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج وتعزيز قدراتها التنافسية. 3 مزايا يُتيح "برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ" ثلاث مزايا، تشمل: تعزيز عمليات الاستحواذ في القطاع الصناعي، وتوفير سيولة للشركات الصناعية، وإتاحة فرص مناسبة للمستثمرين.

وتشمل رحلة المتقدم لبرنامج "تسهيل الاستثمار والاستحواذ" مجموعة من الخطوات، تتضمن: تقديم الطلبات من الطرفين (مستثمرين وشركات)، وإرفاق المستندات المطلوبة عبر نموذج التسجيل الإلكتروني المخصص، وتحليل الطلبات المقدمة لحصر عدد المهتمين من الطرفين وتحديد التوافق.

وفي حال وجود توافق بين اهتمامات المستثمر وإحدى الشركات المتقدمة يتم الربط بينهما، ويبدأ المستثمر بتحليل الشركة وتقييمها وتقديم عرض للاستثمار أو الاستحواذ لصاحب الشركة، في حال توافق التقييم مع رؤيته الاستثمارية.

