شكرا لقرائتكم خبر عن إفراغ عقارات بمساحة 5.3 مليار متر مربع عبر البورصة العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي المساحات التي جرى إفراغها إلكترونياً عبر البورصة العقارية، أكثر من 5.3 مليار متر مربع، وذلك خلال عام من تدشين البورصة، وفقًا لوزارة العدل.

وتعد البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيعاً وشراءً)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية. المؤشرات العقارية كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول؛ إذ يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.