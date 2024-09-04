شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يتراجع مايو الماضى ويسجل 3 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع طفيف فى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و918 ألف طن فى شهر مايو الماضى "مبدئى"، بينما كانت نحو 3 ملايين و957 ألف طن فى شهر مايو عام 2023، بتراجع بلغ نحو 93 ألف طن.

ويأتي هذا التراجع بعد الارتفاع الذي سجله معدل استهلاك الغاز في شهر ابريل الماض، حيث بلغ الإستهلاك المحلى نحو 3 ملايين و769 ألف طن، بينما سجل إجمالي الاستهلاك نحو 3 ملايين و708 ألف طن في شهر ابريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 61 ألف طن.

وسجل الإنتاج المحلى من الزيت الخام والمكثفات نحو مليوني و377 ألف طن في شهر مايو الماضي "مبدئى"، مقابل مليوني و501 ألف طن في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 124 ألف طن، أما بالنسبة للاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى فقد سجل إجمالي الإستهلاك نحو مليوني و569 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل مليوني و765 ألف طن في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 196 ألف طن.

واستطاع قطاع البترول أن يلبي احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بجميع أنواعه، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة لإيقاف تخفيف الأحمال اعتباراً من 21 يوليو الماضي.