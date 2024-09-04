شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض غرامات قياسية على 6 وكالات تصنيف ائتماني لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامات على ست مؤسسات كبرى للتصنيفات الائتمانية بلغت قيمتها الإجمالية 49 مليون دولار بسبب "إخفاقاتها الجسيمة" في الحفاظ على أمان الاتصالات الإلكترونية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

أكبر الغرامات على وكالات التصنيف

وافقت شركة "موديز إنفستور سيرفيسز" و"ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز" على دفع أكبر الغرامات ب 20 مليون دولار لكل منهما.

ووافقت "فيتش ريتنجز" على دفع 8 ملايين دولار بينما وافقت "إيه إم بيست ريتنجز سيرفيسز" على دفع مليون دولار، ووافقت "إتش آر ريتنجز دي مكسيكو" و "إس إيه دي سي في" على دفع 250 ألف دولار.

أخيرا وافقت "ديموتيك" على دفع 100 ألف دولار.

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اعتراف شركات التصنيف الائتماني

واعترفت الشركات بالحقائق الواردة في أوامر هيئة الأوراق المالية والبورصات والتي قالت إنها انتهكت أحكام حفظ السجلات في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، حسبما قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات.

على سبيل المثال، كان موظفو موديز للتصنيف الائتماني - بما في ذلك على المستوى الأعلى - يتواصلون بشأن أنشطة التصنيف الائتماني عبر الرسائل النصية وواتساب من على أجهزتهم الشخصية، وفقًا لأمر صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات.

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وشمل ذلك قيام مدير إداري مشارك بإبداء تعليقات خارج السياق المخول له مع عملاء التصنيف الائتماني.

سبب العقاب أمريكا للوكالات

حول سبب العقاب من قبل الهيئة المنظمة قال سانجاي وادوا نائب مدير قسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في بيان يوم الثلاثاء: "رأينا مرارًا أن الفشل في الحفاظ على السجلات المطلوبة يمكن أن يعيق قدرة الموظفين على ضمان امتثال الشركات لالتزاماتها وقدرة اللجنة على محاسبة الذين لا يحققون تلك الالتزامات وغالبًا على حساب المستثمرين".

مستشار لمراقبة تنفيذ الامتثال

وباستثناء شركتي إيه إم بيست وديموتيك فسيتعين على الشركات أيضًا تعيين مستشار لمراقبة عملية الامتثال.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن إيه إم بيست وديموتيك "بذلتا جهودًا كبيرة" للامتثال للمتطلبات وتعاونتا مع التحقيق".

مراجعة شاملة

وافقت وكالات موديز وستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية وفيتش للتصنيفات الائتمانية وإتش آر للتصنيفات الائتمانية على إجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بالاحتفاظ بالاتصالات الإلكترونية.

وقال متحدث باسم موديز في بيان: "إن موديز ملتزمة تمامًا بالوفاء بالتزاماتها التنظيمية فيما يتعلق بحفظ السجلات ويسعدنا أن نضع هذه المسألة خلفنا".

كما حذت ستاندرد آند بورز جذور موديز في تأكيد التزامها بالأوامر التنظيمية.

فوائد العقوبات على وكالات التصنيف

برغم العقوبات فإن لها فوائد ممتدة تتجلى في دعم قيمتها السوقية ومصداقيتها العالمية نظرا لأن هذه الشركات تصدر تقييمات تخص أمريكا حول أداء الاقتصادات والشركات الكبرى ما يعني أن العقوبات والموافقة على الالتزام بها تصب في مسار تصحيح أوضاعها.