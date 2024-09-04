شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع "إنفيديا" يشعل مخاوف المستثمرين من توسع هبوط الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشعر مسثتمرو أسهم التكنولوجيا الأمريكية بقلق كبير بعدما انخفضت أسهم شركة "إنفيديا" بنسبة 9.5% أمس الثلاثاء مما أدى إلى محو ما يقرب من 300 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية وسحب أسهم الرقائق معها إلى موجة هبوط مؤلم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

هبوط حاد لأسهم التكنولوجيا

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل مؤلم حيث تراجعت أسهم "إنتل" بنسبة 8٪ تقريبًا و"مارفيل" بنسبة 8.2٪ و"برودكوم" فقدت حوالي 6%.

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كما هبطت أسهم شركة "إيه إم دي" بنسبة 7.8٪ و"كوالكوم" بنسبة 7%.

وانخفضت أسهم "فان إيك" لأشباه الموصلات بنسبة 7.5% في أسوأ يوم منذ مارس 2020.

مخاوف حول الأسهم الأمريكية

كما سجلت الأسواق أداءً بطيئًا يوم الأربعاء بعد أن أعلن مؤشر آي إس إم الصناعي عن أرقام شهر أغسطس التي جاءت أقل من التوقعات مما أثار المخاوف بشأن قوة الاقتصاد ولكن أيضًا قد يزيد من فرص خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

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ارتفعت أسهم الرقائق في العام الماضي وسط تفاؤل بأن طفرة الذكاء الاصطناعي ستتطلب من الشركات شراء المزيد من أشباه الموصلات لمواكبة المتطلبات الحسابية المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقد قادت شركة إنفيديا هذا القطاع بوصفها الشركة المهيمنة على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

صمود "إنفيديا" أمام الخسائر

ورغم ما منيت به من خسائر لا يزال سهم الشركة العملاقة مرتفعًا بنسبة 118% في عام 2024.

وتتنافس شركات الرقائق الأخرى على الاستفادة من النمو حيث تبيع شركتا "إنتل" و"أيه إم دي" رقائق الذكاء الاصطناعي وإن كانتا تتمتعان باختراق محدود للسوق حتى الآن مقارنة بإنفيديا وتعمل برودكوم على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي من جوجل.

إيرادات شركة "إنفيديا"

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة إنفيديا عن إيرادات بلغت 30 مليار دولار للربع المنتهي في يوليو وهو ما فاق توقعات وول ستريت المرتفعة بالفعل.

كما ارتفعت إيرادات أعمال مراكز البيانات الخاصة بالشركة والتي تشمل معالجات الذكاء الاصطناعي بنسبة 154% على أساس سنوي مدعومة جزئيًا بعدد قليل من شركات الحوسبة السحابية والإنترنت العملاقة التي تشتري بمليارات الدولارات رقائق إنفيديا كل ربع سنة.

قالت شركة إنفيديا إنها تتوقع نمو مبيعاتها بنسبة 80% في الربع الحالي.

ورأى بعض المستثمرين أن توقعات إنفيديا مخيبة للآمال حيث أثرت لفترة وجيزة على شركات تصنيع الرقائق.

أداء شركات التكنولوجيا الأخرى

من جانبها، أعلنت شركة إنتل أمس الثلاثاء عن معالجات جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكنها تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه بدلاً من الاعتماد على الخوادم السحابية.

كما ستعلن شركة برودكوم، التي تعمل مع شركات كبيرة لتطوير شرائح الذكاء الاصطناعي عن أرباح الربع الثالث يوم الخميس.