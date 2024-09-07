شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 11.2 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ربحت البورصة المصرية نحو 11.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 2.115 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 0.5%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.83%، مسجلاً 31029.70 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.52% ليصل إلى 7254.36 نقطة. مؤشر إيجي إكس وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10351.12 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 373.6 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 6.673 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 677 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.