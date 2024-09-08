شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البن العالمي وسط مخاوف بشأن محصول القهوة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت عقود بن أرابيكا لشهر ديسمبر على ارتفاع بنسبة 0.47%، بينما أغلقت عقود قهوة روبوستا لشهر نوفمبر على ارتفاع أيضًا بنسبة 1.65%، كما تعافت أسعار القهوة من الخسائر السابقة واستقرت عند مستوى أعلى بشكل معتدل وسط مخاوف بشأن محصول القهوة في البرازيل، وفق ماذكر موقع ناسداك الأمريكي.

قد يتسبب الجفاف في البرازيل في إزهار مبكر لأشجار البن وتقليل غلة محصول البن البرازيلي لموسم 2024- 2025.

تبدأ فترة ازدهار قهوة أرابيكا في البرازيل في سبتمبر وتتوقع شركة "ماكسار تكنولوجيز" ظروفًا "جافة في الغالب" خلال الأسبوعين المقبلين لمناطق زراعة البن في البرازيل. مخاوف على بن البرازيل وذكرت هيئة الأرصاد الجوية البرازيلية أن منطقة ميناس جيرايس في البرازيل تلقت 0.6 ملم من الأمطار أو 8% من المتوسط التاريخي الأسبوع الماضي.

وتمثل ميناس جيرايس حوالي 30% من محصول البن الأرابيكا في البرازيل.

كما قالت شركة "كوكسوب" أكبر تعاونية للبن في البرازيل إن أشجار البن لا تزال مجهدة حيث لم تشهد العديد من مناطق زراعة البن في البرازيل أمطارًا ذات قيمة إنتاجية خلال الأيام المائة والعشرين الماضية. صاردات البن في فيتنام انخفاض صادرات البن من فيتنام أكبر منتج للبن روبوستا في العالم وهو ما ساهم في رفع أسعار البن.

في التاسع من أغسطس، أعلنت الإدارة العامة للجمارك في فيتنام أن صادرات البن في فيتنام في يوليو انخفضت بنسبة -29.3% على أساس سنوي إلى 76,982 طن متري.

كما انخفضت صادرات البن في فيتنام في الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة -12.4% على أساس سنوي إلى 979,353 طن متري.

وتدعم أسعار قهوة روبوستا المخاوف من أن الجفاف المفرط في فيتنام سيضر بمحاصيل البن ويحد من إنتاج روبوستا العالمي في المستقبل.

وقالت شركة "فولكافيه" لتجارة القهوة في 22 مايو إن محصول قهوة روبوستا في فيتنام في 2024/25 قد يبلغ 24 مليون كيس فقط وهو الأدنى في 13 عامًا حيث تسبب قلة هطول الأمطار في فيتنام في "ضرر كبير " لأزهار البن.

كما تتوقع فولكافيه عجزًا عالميًا في روبوستا قدره 4.6 مليون كيس في 2024/25 وهو عجز أصغر من العجز البالغ 9 ملايين كيس الذي كان في 2023/24 ولكنه العام الرابع على التوالي من عجز حبوب روبوستا. إنتاج واستهلاك البن العالمي في عامل هبوطي، قالت شركة "آي سي أو" في 3 مايو الماضي إن إنتاج القهوة العالمي في 2023/24 ارتفع بنسبة إيجابية 5.8% على أساس سنوي إلى 178 مليون كيس بسبب موسم حصاد استثنائي خارج العامين.

قالت "آي سي أو" أيضًا إن استهلاك القهوة العالمي في 2023/24 ارتفع بنسبة إيجابية 2.2% على أساس سنوي إلى 177 مليون كيس مما أدى إلى فائض في القهوة بلغ مليون كيس. توقعات أسعار البن كان التقرير نصف السنوي لوزارة الزراعة الأمريكية الصادر في 20 يونيو هبوطيًا لأسعار القهوة حيث توقعت دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أن يزيد إنتاج القهوة العالمي في 2024/25 بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي إلى 176.235 مليون كيس مع زيادة بنسبة 4.4٪ في إنتاج أرابيكا إلى 99.855 مليون كيس وزيادة بنسبة 3.9٪ في إنتاج روبوستا إلى 76.38 مليون كيس.

يأتي ذلك فيما يتزايد الطلب على القهوة إلا أن الكمية المتوفرة منها أصبحت أقل بسبب الأحداث الجوية المتطرفة الأكثر تكرارا في مناطق زراعة القهوة الرئيسية في العالم، وفق ما ذكر موقع ريتايل وورلد. ارتقاع تكلفة كوب القهوة قال برناردو فيجويردو الأستاذ المساعد للتسويق وثقافة المستهلك في معهد "آر إم آي تي" إن ارتفاع تكلفة كوب القهوة قد يضغط على المستهلكين الذين يرونها جزءًا من طقوسهم اليومية.

أضاف فيجويردو أن "القهوة تحظى بشعبية خاصة بين المستهلكين الأصغر سنًا الذين ينظرون إليها باعتبارها مشروبا عصريًا ومنعشًا ومفيدًا للطاقة والتركيز".

تابع فيجويردو :"إنه حتى البلدان التي لم تكن معروفة تاريخياً باستهلاك القهوة تشهد الآن زيادة كبيرة في الطلب عليها حيث ينجذب المستهلكون إلى الصورة الطموحة للقهوة وفوائدها الوظيفية مما يؤدي إلى تقديم منتجات مبتكرة مصممة لتناسب الأذواق المحلية المختلفة". تغيير سلوك المستهلك بالنسبة للأستراليين، فإن ارتفاع أسعار القهوة يعني أن فنجان القهوة اليومي يصبح أكثر تكلفة مما يؤثر على طلب المستهلكين.

أردف فيجويريدو بإن هذا قد يؤدي إلى تغييرات في سلوك المستهلك: "مثل اختيار بدائل أرخص أو تقليل الاستهلاك أو التحول إلى التحضير المنزلي لفناجين القهوة".

وأضاف أنه "نظراً للأهمية الثقافية للقهوة كرمز اجتماعي ونمط حياة ونموها بين شرائح الشباب فمن غير المرجح أن يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على القهوة". سبب ارتفاع الطلب على البن قال المحلل فينه ثاي :"إن هناك العديد من العوامل التي تساهم في ارتفاع تكلفة حبوب البن فالأول هو الدمار الذي أحدثته الأحوال الجوية المتطرفة في أسواق الإمداد الرئيسية مثل البرازيل وفيتنام أما الثاني فهو الارتفاع المستمر في أسعار شحن الحاويات ومشكلات سلسلة التوريد والتي يتم من خلالها نقل الجزء الأكبر من شحنات حبوب البن بما يساهم أيضًا بشكل كبير في تكلفة القهوة".