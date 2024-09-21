شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 1200 شخص في كراسنودار بجنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون عن إجلاء نحو 1200 شخص في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا.

جاء هذا بعد أن تسبب ما وصفه مسؤولون محليون، بأنه حطام من طائرة دون طيار أوكرانية، أسقطت في اندلاع حريق هائل في مستودع للذخيرة. حدوث انفجارات وامتد الحريق إلى "أجسام متفجرة" وتسبب في حدوث انفجارات، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن تغريدة لحاكم المنطقة، فينيامين كوندراتيف.

ولم تعلق مصادر رسمية وعسكرية أوكرانية حتى الآن على الحادث. أكثر من 100 طائرة ومن بين أهداف ما قالت وزارة الدفاع إنها أكثر من 100 طائرة دون طيار أطلقت على مناطق مختلفة من روسيا الليلة الماضية.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا هائلًا فيما تردد أنه قاعدة عسكرية.